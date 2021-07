Irpiniambiente, servizio impeccabile: smaltita anche la targa

Irpiniambiente funziona talmente bene da riuscire a smaltire pure le targhe dei propri mezzi. Quello fotografato da un nostro lettore non è, purtroppo, l’unico mezzo in circolazione lungo le strade di Avellino privo della targa,.

Certo, in questo caso, se dovesse verificarsi un incidente non ci sarebbe problema per individuare il proprietario del mezzo.

Così pure i vigili urbani in caso di contravvenzione saprebbero benissimo a chi inoltrare il verbale.

Un servizio impeccabile – ha scritto il lettore che ci ha fornito la foto – smaltita anche la targa.

Ed ha proposto pure una domanda: Multimateriale o indifferenziato?