Il Comune chiede i soldi delle royalties a Sidigas: «De Cesare ama questa città come pochi»

Era il 15 luglio 2019, storia di 18 mesi fa, quando Claudio Mauriello sentenziò dinanzi a una folla di tifosi dell’Avellino: «De Cesare ama questa città come pochi».

Per forza!

Si scopre adesso che la Sidigas di cui Gianandrea De Cesare è il patron, per diversi anni non ha pagato le royalties al Comune di Avellino per la rete di distribuzione del gas.

Soldi, tantissimi soldi, che in passato nessuno si era premurato di chiedere e di pretendere in nome di un contratto stipulato nel lontano 1982.

Ora che De Cesare non è più l’amico Gianandrea con il quale si andava in elicottero a fare le trasferte di basket, nè elargisce più sorrisi e doni natalizi a mezza Avellino, si chiedono quei soldi che erano passati sempre nel dimenticatoio.

Il Comune di Avellino ha attivato le procedure per il recupero di un credito ampio. Si parla di centinaia di migliaia di euro, solo per l’ultimo periodo. Facendo un pò di conti, se fossero stati puntualmente incassati quei soldi, il Comune probabilmente non avrebbe vissuto periodo di pre-dissesto.

Sicuramente molti non avrebbero potuto fare vanto dell’amicizia con il patron sorridente ma le casse comunali sarebbero state meno vuote.