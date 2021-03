Grave lutto per il consigliere regionale Petracca: “Ciao mamma, dai un bacio a papà”

Un gravissimo lutto ha colpito il consigliere regionale Maurizio Petracca. A distanza di circa un anno dalla scomparsa del padre Carmine, avvenuta il 5 febbraio 2020, è venuta oggi a mancare la madre.

A darne notizia è stato lo stesso Maurizio Petracca con un toccante messaggio attraverso il suo profilo social.

Oggi è venuta a mancare la mia mamma. È un momento molto doloroso per me e per tutta la mia famiglia. Viene meno un riferimento, una presenza insostituibile, l’affetto incondizionato di chi ha speso la vita per gli altri, in particolare nel volontariato.



Ringrazio tutti voi per la vicinanza che in queste ore mi state dimostrando. Mi scuso se non sono riuscito a rispondere a tutti. Nelle prossime ore lo farò.



Ciao mamma cara. Dai un bacio a papà da parte mia.