Giovani esperti nel territorio per l’empowerment dell’Irpinia: la presentazione

Sabato 3 Luglio a partire dalle ore 11.00 l’Associazione “Nuova Dimensione” organizza a Summonte, presso il Centro Congressi “A. De Simone”, un workshop di presentazione del suo progetto “G.E.N.T.E. dell’irpinia – Giovani Esperti Nel Territorio Per L’empowerment Dell’irpinia”, finanziato al 70% dalla Regione Campania.

Il progetto si è dimostrato particolarmente valido e meritorio, tanto da essersi classificato primo nella graduatoria su 76 progetti finanziati dalla Regione Campania e 215 progetti presentati. Esso è stato presentato nella stessa location il 25 Luglio 2020 con un workshop d’apertura che ha visto intervenire numerose autorità di livello regionale e nazionale.

I destinatari sono stati 20 giovani under 28, prioritariamente giovani Neet, residenti nell’ambito territoriale di riferimento, ovvero l’ambito A02, e, precisamente, nei comuni di Contrada, Forino, Monteforte Irpino, Ospedaletto d’Alpinolo, Sant’Angelo a Scala e Summonte. Ma si è data, attraverso l’opzione dei posti di riserva, anche ad altri giovani interessati. Sono stati, infatti, selezionati con una valutazione che ha comportato una graduatoria ufficiale, i giovani che hanno risposto al bando lanciato in occasione del workshop di apertura lo scorso anno. Questi giovani hanno avuto la possibilità di seguire un percorso di formazione gratuita,iniziato lo scorso autunno e proseguito durante questi mesi sia in presenza che su piattaforma.

L’ambito territoriale individuato, tipicamente definito come “area interna”, vede due settori strategici in grande affanno: il lavoro dei giovani under 28, in particolare dei Neet, e il turismo, in particolare destagionalizzato. L’idea di fondo è che solo investendo nel patrimonio umano, in termini di formazione e sensibilizzazione, sarà possibile concretizzare strategie territoriali di sviluppo economico che contribuiranno alla salvaguardia, tutela e valorizzazione del patrimonio naturale, altrimenti destinato allo sgretolamento. La proposta progettuale intendeva, difatti, incoraggiare i giovani a divenire interpreti e testimonial del proprio territorio dando loro, attraverso un percorso di orientamento e due rispettivamente di comunicazione orientativa e consulenza orientativa, nonché con uscite sul territorio basate sui fitwalking e slow-walk emozionali, gli strumenti necessari per la creazione e la promozione di un’offerta turistica, fuori dai tradizionali circuiti. Si è cercato di dare ai giovani dell’Ambito Territoriale Sociale A02 gli strumenti per credere che anche in questo territorio il turismo può esserci e può essere fonte di lavoro se si impara a costruire un’offerta che punta sulla destagionalizzazione e tematizzazione degli eventi. Nell’ottica di un binomio perfetto tra giovani e territorio le attività progettuali hanno, inoltre, comportato, in seguito ad un laboratorio informatico, la realizzazione di un interessante catalogo multimediale che racconta l’area secondo le immagini, le emozioni e le parole dei ragazzi.

Il programma della giornata è così strutturato:

Workshop di chiusura

– Dr. Marco Perrotti – Presidente Associazione “Nuova Dimensione”;

– Dr.ssa Antonia Petrozzino – Project Manager e Presidente Pro Loco “COMPSA”

– Dr. Francesco Celli – Presidente Associazione “Info Irpinia “

– Dr. Massimiliano Imbimbo – Docente in Comunicazione e Promozione per il progetto G.E.N.T.E. dell’Irpinia

Interventi autorità:

– Dr. Francesco Iovino – Presidente Ente Parco del Partenio;

– Sindaci dell’Ambito Territoriale Sociale A02;

Conclusioni:

On.le Maurizio Petracca – Consigliere Regionale e Vice-Presidente Commissione Agricoltura Regione Campania.