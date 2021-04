Giornata Europea: “Per battere il Covid, meglio le scale”, l’Irpinia c’è

L’uso delle scale è al primo posto dei 16 punti del protocollo del Ministero della Salute per prevenire il contagio Covid .

L’ascensore? No, grazie. Facciamo le scale che fa bene alla salute e ci preserva dalle malattie.

L’Unione Sportiva Acli rilancia con forza il suo progetto ‘Stair Climbing – Sali le scale… boicotta l’ascensore’, un’iniziativa in linea con la campagna nazionale ‘Sport e Salute’ per la promozione dell’attività fisico-motorio-sportiva.

Giunto quest’anno alla sua VIII edizione, il progetto dell’US Acli è un invito a tutti i cittadini a utilizzare le scale e non l’ascensore, luogo chiuso e stretto e troppe volte condiviso con persone sconosciute. Basta scaricare il logo sottostante e affiggerlo nelle vicinanze dell’ascensore del proprio stabile per coinvolgere più cittadini possibili sul territorio nazionale. “Tale comportamento – dichiara Massimo De Girolamo,presidente provinciale e responsabile nazionale Sport e Salute dell’US Acli – non solo consente di ‘vivere in movimento’ ma in un momento così particolare può ridurre il rischio di contrarre il COVID.”