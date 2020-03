Emergenza in Irpinia: ecco cosa fanno i Carabinieri

Emergenza nell’emergenza.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino risponde all’appello dell’ospedale “Moscati”.

Una trentina di Carabinieri si presenteranno al Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell’Azienda Ospedaliera per offrire un concreto contributo dopo l’allarme di carenza di sangue che ha portato alla sospensione degli interventi chirurgici in elezione nell’intera provincia.

Una iniziativa che potrà essere quale esempio per tantissime persone che soffrono, magari, a starsene in casa. E allora un trasferimento a contrada Amoretta, presso l’Ospedale Moscati, potrà servire per impegnare il proprio tempo e rendersi utile per una causa seria.