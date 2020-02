Disinfettante introvabile? Il consiglio del farmacista: “Prepariamolo in casa”

Visto gli aumenti spropositati del prezzo dei disinfettanti (tipo Amuchina) e soprattutto l’esaurita scorta del prodotto, diverse farmacie si sono attrezzate per preparare il prodotto autonomanente per poi metterlo in vendita a prezzo molto contenuti, rispetto a quelli dei vari disinfettanti in commercio.

Presso la farmacia Fiore, in Via Perrottelli ad Avellino, è possibile acquistare il prodotto preparato attraverso un apposito macchinario ma, chi vuole, può provvedere direttamente.

Ecco le dosi per 5 litri di disinfettante:

100g di Sale grosso

50 ml candeggina commerciale

5 litri di acqua.

Scaldare l’acqua per far sciogliere il sale. Fare raffreddare e aggiungere la candeggina. Utile per disinfettare le superfici, frutta e verdura.

Comincia a scarseggiare anche l’alcool mentre sono introvabili le mscherine protettive.