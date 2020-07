Covid-19, torna la paura in Irpinia: altri 4 contagi nel Serinese

Con una nota diffusa pubblicamente, il sindaco di Serino Vito Pelosi ha messo tutti al corrente della situazione relativa al diffondersi dei contagi da covid-19.

“In questi minuti l’ASL di Avellino ha confermato la positività, all’infezione da COVID-19, di un nucleo familiare di 4 persone, legati direttamente ai casi registrati in questi giorni nel serinese e già in isolamento domiciliare da diversi giorni, per i quali attendevamo gli esiti dei tamponi”.

La notizia è stata poi confermata con la nota ufficiale dell’ASL di Avellino.

I sindaci dei comuni di Serino, Santa Lucia diSerino e San Michele di Serino si sono riuniti per seguire congiuntamente la difficile situazione che si sta creando nell’area del Serinese.

Due delle persone risultate positive al covid-19 si trovano ricoverate presso il Moscati di Avellino ma c’è il fondato timore che altri soggetti possano essere stati contagiati e quindi con positività al virus.