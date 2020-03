Coronavirus, nuovo decreto: misure più restrittive, stretta anti-furbetti e multe fino a 3000 euro

Approvato dal consiglio dei Ministri il decreto che introduce multe da 400 a tremila euro per chi aggira le misure per arginare la diffusione del Covid-19.

Non è prevista la confisca di auto, moto e veicoli, mentre saranno sempre garantiti la filiera alimentare e i carburanti.

Precisato dal premier Conte che l’emergenza possa protrarsi fino al 31 luglio. “Lo stato di emergenza per sei mesi – ha spiegato – non vuol dire restrizioni fino al 31 luglio. Siamo pronti ad allentare le misure in ogni momento, speriamo prestissimo”.

Ha poi annunciato: “I Governatori – possono adottare misure più restrittive. Ma rimane al Governo la funzione di coordinamento”

Ecco il nuovo decreto con le modifiche indicazioni evidenziate in colore azzurro. Dovrà essere convertito entro 5 giorni.