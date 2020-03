Coronavirus, la zona rossa dell’Irpinia è Ariano: ecco i provvedimenti

Aggiornato l’elenco dei casi di positività al COVID-19.

Per la zona dell’Arianese, i soggetti positivi risultano essere 9 (compresi quelli di Savignano Irpino e Greci) rispetto ai 12 complessivamente contati in Irpinia (gi altri 3 si registrano per residenti di Avellino, Mirabella Eclano, Mercogliano).

In pratica il 75% dei contagi che si contano attualmente in provincia di Avellino, si registra proprio in tale zona.

Il Commissario Straordinario di Ariano Irpino, Silvana D’Agostino, ha riunito nuovamente il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per verificare la situazione.

La disinfezione

Intanto, domani mattina 13 marzo 2020, dalle ore 10,00 avrà inizio la sanificazione e disinfezione della città.

Un’azione obiettivamente tardiva, in relazione a quanto si registra proprio nella cittadina del Tricolle.

” In relazione all’incremento delle persone risultate positive al tampone si è convenuto – recita un comunicato del Comune – al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus, di ricordare ai cittadini, anche attraverso modalità foniche, l’assoluta necessità e urgenza di rimanere a casa ed uscire soltanto per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”.

Controlli rigidi

Inoltre si è convenuto di incrementare la presenza delle Forze dell’Ordine e della Polizia Municipale sul territorio con l’ausilio del Gruppo Comunale di Protezione Civile, al fine di garantire il rigoroso rispetto delle Ordinanze nazionali e regionali.

Non sono state al momento comunicati dati circa possibili denunce o multe nei confronti di persone che abbiano eventualmente contravvenuto a tali rigide disposizioni. Soltanto ieri erano state 2.162 le persone – sul territorio nazionale – denunciate per violazione delle restrizioni disposte dai provvedimenti per l’emergenza Coronavirus (ad Avellino 53 soggetti).

Si rende perciò indispensabile rispettare le indicazioni fornire a livello nazionale per evitare il diffondersi del contagio in una zona che appare realisticamente a rischio, considerando i comportamenti posti in essere da parte di soggetti che hanno favorito tale fenomeno.

Restate a casa

Si legge ancora nel comunicato: “In particolare si è provveduto a implementare i Servizi Sociali di assistenza ai singoli cittadini indigenti e/o soli, gestiti dalla locale Azienda Consortile nonché le attività di Volontariato svolte dalle varie associazioni del terzo settore che prevedono l’aiuto alimentare e farmaceutico.

3

Sempre per contenere il contagio sull’intero territorio Comunale e per limitare al minimo indispensabile l’uscita da casa anche ai dipendenti comunali, è stata promossa la fruizione delle ferie e disposto, per quanto

possibile, l’utilizzo del lavoro agile, fermo restando la garanzia dello svolgimento delle attività essenziali e indifferibili da rendere in presenza.

I cittadini sono invitati a permanere nelle loro abitazioni, tenuto conto

che l’unica misura efficace per fermare la corsa del virus il prima possibile è quello, purtroppo, di evitare la socialità.