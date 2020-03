Coronavirus in Irpinia, aumentano i contagiati: + 55% in due giorni, uno ogni 4900 residenti

In due giorni i casi di contagio da Covid-19 ufficialmente accertati per i residenti in provincia di Avellino, sono aumentati del 55%.

Lunedì sera se ne contavano 56, ieri sera il dato è passato a 85 soggetti.

Ecco il dato di due giorni fa (LEGGI QUI)

Nessun commento alle cifre, ognuno può trarre valutazioni e fare ragionamenti.

In Campania, purtroppo, è la provincia di Avellino quella con il peggiore rapporto tra persone contagiate e popolazione residente.

AVELLINO 418.306 abitanti 85 contagi = 1 contagio ogni 4.921 abitanti

NAPOLI 3.084.890 abitanti 291 contagi = 1 contagio ogni 10.600 abitanti

CASERTA 922.965 abitanti 73 contagi = 1 contagio ogni 12.643 abitanti

SALERNO 1.098.513 abitanti 84 contagi = 1 contagio ogni 13.775 abitanti

BENEVENTO 277.018 abitanti 7 contagi = 1 contagio ogni 39.574 abitanti