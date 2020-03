Coronavirus choc: Bertolaso positivo al tampone covid 19, in isolamento

La notizia è di quelle che fa riflettere: occorre prevenire il contagio, in tutte le maniere, rispettando le disposizioni ferree in vigore, senza abbassare la guardia.

Contagiato pure Guido Bertolaso, appena nominato consulente del Presidente della Regione Lombardia.

La notizia pubblicata non riguarda l’Irpinia ma abbiamo voluto pubblicarla per fare comprendere che c’è poco da scherzare con la diffusione e il contagio del virus, ribadendo il concetto: “Restate a casa”.

Se si contagia pure uno come Bertolaso, la situazione diventa drammatica. L’ex capo della protezione civile era da pochi giorni al lavoro, sicuramente con strumenti di protezione adeguati: ebbene è stato contagiato pure lui.

Riflettete su questa notizia. E regolatevi di conseguenza, attivando tutte quelle precauzioni suggerite dagli esperti per evitare il contagio.

L’ex capo della Protezione civile e coordinatore del nuovo ospedale di Milano, ha annunciato la positività al tampone Covid 19 con un post sulla sua pagina facebook.

Scrive Bertolaso: “Si. Sono positivo al Covid-19. Quando ho accettato questo incarico sapevo quali fossero i rischi a cui andavo incontro, ma non potevo non rispondere alla chiamata per il mio Paese. Ho qualche linea di febbre, nessun altro sintomo al momento. Sia io che i miei collaboratori più stretti siamo in isolamento e rispetteremo il periodo di quarantena. Continuerò a seguire i lavori dell’ospedale Fiera e coordinerò i lavori nelle Marche. Vincerò anche questa battaglia”.