Coronavirus, adesso sono 4 gli irpini contagiati, uno è in rianimazione

Altre due persone sono risultate positive al coronavirus un altro uomo di Ariano Irpino (ha 56 anni), dopo il barista di 61 anni (trasferito in Rianimazione al Moscati di Avellino) che vive a contrada Liberatore e una donna 43enne di Savignano Irpino che si aggiunge alla 59enne entrata all’ospedale Frangipane saltando le procedure rigide per i pazienti in sospetta situazione di contagio.

Quueste ultime due persone, per la chiusura del Pronto Soccorso di Ariano Irpino, erano state dirottate presso l’ospedale Rummo di Benevento dove è stato effettuato il tampone risultato positivo.

Attivata la sorveglianza fiduciaria sui contatti delle ultime due persone affette dal virus, come per le precedenti due, in attesa della conferma dell’istituto superiore della sanità.