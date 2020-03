Conferimento incarico medico al “Frangipane”: la precisazione dell’Asl

Rispetto a quanto riportato dall’articolo pubblicato in data odierna sul sito Irpiniaoggi, circa il conferimento alla dott.ssa Stefania Di Cecilia di incarico a tempo determinato quale Dirigente medico nella Disciplina di Malattie Infettive presso il P.O. di Ariano Irpino per h12 settimanali, l’ASL di Avellino precisa che, in ragione della grave emergenza che sta interessando il territorio irpino e in relazione alla necessità di reperire nuovo personale medico specializzato, in linea con gli indirizzi regionali, l’Azienda Sanitaria Locale ha pubblicato un Avviso di Manifestazione d’interesse per la formalizzazione di incarichi in regime di lavoro autonomo da espletarsi per mesi 6, eventualmente prorogabili, destinati a medici specializzati in Discipline tra cui Malattie infettive ed equipollenti/affini. Nella suddetta branca, ha risposto all’Avviso, unicamente e con grande spirito di abnegazione, la dott.ssa Stefania Di Cecilia, in possesso di Specializzazione affine, e già titolare a tempo indeterminato di incarico di Emergenza Sanitaria Territoriale presso la postazione SAUT di Calitri.