Concorso Air Mobilità: “eventuali” assunzioni in vista delle elezioni

Pubblicato il comunicato stampa da parte dell’AIR Mobilità di Avellino in merito alle prove preselettive del concorso pubblico per 70 autisti e 6 amministrativi.

Le prove si svolgeranno il 21, 24 e 25 febbraio a Caserta presso il Belvedere di San Leucio.

Sono molti i dubbi che abbiamo e che mettiamo alla luce per trarne qualche considerazione.

Perché le prove preselettive di un concorso pubblico di un’azienda pubblica che opera principalmente nella Provincia di Avellino si svolgono a Caserta?

Ad Avellino o nella stessa provincia non vi erano luoghi adatti? A noi risulta di si, ci sono sicuramente edifici adeguati per ospitare le prove del concorso.

Perché le prove preselettive di un concorso pubblico indetto ad agosto si devono espletare quasi sei mesi dopo, in piena campagna elettorale in vista delle elezioni regionali di maggio?

Vuoi vedere che – come avevano ipotizzato in precedenti articoli – questa del concorso è tutta propaganda in vista delle prossime elezioni regionali?

Leggendo con attenzione il titolo del bando di concorso: “Avviso pubblico di selezione, per titoli ed esami, per la formazione dl una graduatoria per eventuali assunzioni di n. 70 operatori di esercizio e n. 06 specialisti tecnici/amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato, fulltime, part-time”

Saltano all’occhio subito due parole: EVENTUALI ASSUNZIONI

Vuoi vedere che queste assunzioni sono collegate alla selezione messa a gara con bando europeo dalla Regione Campania per la concessione del trasporto pubblico regionale a cui deve partecipare AIR?

Quindi come avevamo già anticipato, se ciò dovesse andare a buon fine si potrà parlare di eventuali assunzioni…

3

Per la partecipazione al concorso i candidati hanno pagato € 20,00 di cui € 15,00 a titolo di contributo alle spese di gestione dell’iter selettivo e € 5,00 in beneficenza, destinati non si sa a chi.

Su questa offerta in beneficenza nessuna informazione è stata resa nota.

Per adesso ci fermiamo qui. Prossimamente vi illustreremo la situazione dei lavoratori interinali.