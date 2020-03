Clinica Montevergine: sospiro di sollievo, tampone negativo su paziente

Il tampone effettuato ad un paziente della clinica Montevergine è risultato negativo.

La notizia, data poco fa in diretta Facebook dal sindaco di Mercogliano Vittorio D’Alessio, giunge dal Cotugno di Napoli in quella che il primo cittadino ha definito “una giornata veramente molto difficile. Un sospiro di sollievo per tutti. Esprimo la mia più ampia solidarietà al personale medico e paramedico della clinica Montevergine, in circa 15 sono stati bloccati per 40 ore all’interno del pronto soccorso”.

D’Alessio ha anche condannato il gesto di qualcuno che ha diffuso un audio che ha allarmato la cittadinanza: “Ci attiveremo per vie legali onde evitare altre situazioni come questa”, ha dichiarato.

Poi ha ringraziato la cittadinanza per il corretto comportamento che sta assumendo in questi giorni particolari, ricordando anche le operazioni di disinfezione di tutta la città nelle prossime ore, e “l’opposizione che mi sta mandando messaggi di solidarietà”, ha concluso.