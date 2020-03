Chiuso l’ospedale di Nola: dal Vallo di Lauro pazienti dirottati al Moscati di Avellino

Chiuso l’ospedale di Nola. La direzione del Santa Maria della Pietà ha deciso di sospendere l’attività fino a domani per consentire l’attività di sanificazione.

La decisione è stata presa dopo l’accertata positività per il primario del reparto di chirurgia d’urgenza.

Si tratta del dottore Carmine Sommese che è anche Sindaco di Saviano, risultato positivo al test del coronavirus.

A causa dell’interruzione dell’attività, problemi si stanno già registrando presso la casa di cura Villa Santa Maria di Baiano, dove sono stati inizialmente indirizzati i pazienti del Vallo di Lauro e Baianese.

A causa dell’esiguo numero di posti disponibili in quella struttura, alcuni pazienti dovrebbero ora essere dirottati al Moscati di Avellino, in attesa della ripresa dell’attività dell’ospedale di Nola che, secondo la direzione sanitaria, dovrebbe riaprire nella giornata di domani.

Intanto il dottore Carmine Sommese, molto conosciuto soprattutto nella zona del Baianese, ha voluto rassicurare i suoi amici e pazienti: “Sto bene, ma dovrò rimanere in isolamento per i prossimi giorni, mettendo in campo tutte le risorse per proseguire il mio lavoro. a mia professione di medico ed il mio ruolo di Sindaco mi hanno inevitabilmente esposto ad un maggiore rischio di contagio. Per ovvie ragioni, chiunque abbia avuto contatti con me nelle scorse due settimane dovrà contattare immediatamente le Autorità sanitarie, allorquando dovessero manifestarsi sintomi comuni del coronavirus (febbre oltre 37,5 gradi, difficoltà respiratorie, tosse). Tornerò presto a contrastare questa emergenza sanitaria, insieme NE USCIREMO VINCITORI.