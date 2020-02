Che vergogna al Moscati: quel piano sanitario è un copia&incolla

Che vergogna: non sanno neanche copiare.

La denuncia pubblica arriva da Errico Venezia, responsabile provinciale Sanità della Lega, il quale ha scoperto la brillante operazione compiuta dal direttore generale dell’Azienda ospedaliera «Moscati», Renato Pizzuti, il quale – preso da mille impegni di ogni genere – ha approvato l’atto di indirizzo per il Piano delle performance 2020 limitandosi a copiare quello di Salerno.

«E’ un copia e incolla degli stessi atti di indirizzo pubblicati un mese prima dall’Azienda ospedaliera Ruggi D’Aragona di Salerno», denuncia Errico Venezia, che scrive senza mezzi termini:

Roba da matti!!! Come è amministrata la Sanità in Campania? Il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Avellino (di nomina deluchiana, ovviamente) il 24 gennaio 2020 firma la delibera n.72 (Atto di Indirizzo della Direzione Strategica Aziendale).

La leggo e rimango senza parola, in quanto risulta che l’Ospedale di Avellino ha 3 nuovi reparti: Chirurgia Maxillo-Facciale – Chirurgia Pediatrica – Chirurgia Plastica. Mi sembrava una cosa strana, perché non avevo avuto sentore di ciò. Faccio una ricerca e trovo l’identico contenuto della delibera 72 in un’altra delibera, la 274 del 16 dicembre 2019 (quindi precedente), ma dell’azienda ospedaliera di Salerno (sic!), che effettivamente ha i reparti di cui sopra! Quindi risulterebbe, da questi dati, che la delibera approvata dal direttore generale dell’ospedale di Avellino sia stata integralmente copiata da quella salernitana!!! De Luca…De Luca, scegli bene i tuoi direttori generali…a pagarne le conseguenze saranno gli ospedali della Campania ed i cittadini tutti!!!

Fin qui la denuncia di Venezia. Siamo a disposizione per ospitare l’eventuale replica di Pizzuti, a patto che non sia un altro copia&incolla.