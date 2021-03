Baiano, guardate dov’è il segnale di divieto di sosta: pericolo per la circolazione

PARMA (ITALPRESS) – L’Italia inizia col piede giusto nelle qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar. La marcia degli azzurri nel girone C parte dal ‘Tardinì di Parma e con il successo per 2-0 sull’Irlanda del Nord, una vittoria che permette alla nazionale allenata dal ct Mancini di allungare la striscia a 23 risultati utili consecutivi. […]