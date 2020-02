Avellino, Via Carducci da asfaltare: chiuso il traffico

Hanno scelto i giorni di chiusura delle scuole per il Carnevale, da oggi fino a martedì prossimo, per evitare parzialmente il disagio per gli automobilisti.

Via Carducci ad Avellino resterà chiusa al traffico per qualche giorno per consentire i lavori di sistemazione e posa in opera dell’asfalto lungo una strada che era diventato un vero e proprio percorso ad ostacoli, con la sede stradale completamente rovinata.

Subito dopo dovranno essere compiute le operazioni per la segnaletica orizzontale con la delimitazioni degli spazi per la sosta e le strisce pedonali.