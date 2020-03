Avellino sott’acqua e senz’acqua: ecco il video del grave guasto e il parere dell’esperto

Il guasto è di ampia proporzione, come dimostrato dalle immagini che vi forniamo.

Si è verificato nella zona di Via Cappuccini, parte alta della città, lasciando Avellino senz’acqua e in alcune zone invasa dall’acqua.

E’ impressionante il fiume di acqua che viene giù da Via Tuoro per arrivare fino a Via Circumvallazione.

Non vi è traffico, ovviamente, per l’impossibilità a uscire da casa da parte della cittadinanza ma quelle strade non sono percorribili.

Nessuna comunicazione ufficiale è stata fornita dall’Alto Calore, sempre solerte nell’inviare comunicati stampa per sollecitare il pagamento delle utenze.

Nessuna comunicazione da parte dell’Alto Calore il cui personale si sta adoperando per la riparazione del guasto.

L’esperto risponde

Così ci viene infatti chiarito, con un apposito post che riproduciamo qui sotto. Nella sua educatissima risposta fornita a Irpinia Oggi e agli avellinesi, l’ex alto dirigente dell’Alto Calore ha scritto:

Oreste Montano: E non rompete. Stessero a casa che nel giro di un’ora massimo due avranno l’acqua. tutto mentre pochi stronzi stanno a rischiare un mezzo alla strada

Come si dice? La classe non è acqua

Da parte nostra il più vivo ringraziamento all’ingegnere Oreste Montano per la sua cortese e preziosa informazione fornita agli utenti avellinesi.

