Avellino, parco giochi frazione Valle: guardate che schifo

Da struttura comunale a discarica a cielo aperto e anche per luoghi di intimità.

C’è di tutto presso il parco giochi della frazione Valle di Avellino, una zona molto frequentata, con tanta gente costretta ad assistere a scene preoccupanti: spacciatori, assuntori di droghe, coppie in cerca di intimità, fenomeni di prostituzione e altro ancora.

Basta dare un’occhiata veloce (c’è il rischio di prendere qualche malattia) per rendersene conto.

Abbiamo scattato un pò di foto per evidenziare quello che gli abitanti vedono e che sfugge invece all’attenzione di chi dovreebbe occuparsi di verde pubblico e di pubblica sicurezza.

Possibile che occorra fare finire sui giornali queste situazioni per ottenere un intervento che dovrebbe essere normale?

Ecco le foto, sono immagini vergognose sia per chi ha provocato tale scempio che per quanti non intervengono per evitare che ciò accada.

Operatori di polizia, di qualsiasi forza (Polizia di stato, Guardia di Finanza, carabinieri, Vigili Urbani, carabinieri Forestali), addetti dell’ACS, operatori ecologici: intervenite.