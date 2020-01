Avellino, il viadotto della Variante su Via Ferrovia è sicuro? Le foto

Quel ponte è sicuro?

Qualche dubbio emerge guardando le foto della struttura e ripercorrendo la situazione che dettagliatamente è stata esposta dai colleghi di impresadiretta.net

La situazione di effettivo degrado della struttura appare evidente.

Il ponte sovrasta la strada che collega la stazione ferroviaria di Avellino con Atripalda, denominata appunto Via Ferrovia.

Quel viadotto – nella parte superiore – viene percorso da migliaia di automobilisti e mezzi pesanti lungo la Variante che aggira il centro abitato di Atripalda.

La strada sottostante invece collega Avellino con Atripalda ed è vicinissima all’area commerciale di Atripalda.

Il rischio

Lo stesso viadotto è stato realizzato d pochi metri da un fabbricato in cui risiedono decine di famiglie e nei cui locali terranei vi sono importanti attività commerciali, frequentate da una numerosa clientela.

Più di due anni fa i Vigili del Fuoco di Avellino effettuarono un sopralluogo per verificarne lo stato stilando una relazione per sottolineare la situazione reale. Le foto documenta le operazioni svolte dai tecnici nell’agosto 2018.

In questi giorni si dibatte molto circa i viadotti a rischio lungo le autostrade italiane, per i quali viene posta particolare attenzione da parte della magistratura.

La stessa attenzione che viene richiesta dagli abitanti della zona e pure da chi transita sotto quel ponte, per il viadotto di Via Ferrovia tra Avellino e Atripalda. Identica preoccupazione per quanti transitano lungo la Variante.

Ecco le foto

Ecco le immagini delle condizioni in cui si trova la struttura

Queste foto non hanno bisogno di particolari commenti

E’ tutto a posto? E’ quanto gradirebbero sapere cittadini e automobilisti