Avellino, il mercato bisettimanale spostato a Campetto Santa Rita

Ricordate il ritornello di Francesco Salvi di una ventina di anni fa? C’è da spostare una macchina, era il titolo di un testo che così diceva:

C’è da spostare una macchina

Quella macchina qua devi metterla la

Quella macchina la devi metterla qua, qua

E’ un diesel!

Disk Jockey, c’è da spostare una macchina

Venga fuori qualcuno che da solo non ce la faccio a farcela, e basta!

Con il mercato bisettimanale e il terminal dei bus, ad Avellino, si sta assistendo alla stessa cosa:

1 – lo stazionamento degli autobus che era a Piazza Macello viene spostato nel piazzale antistante lo stadio Partenio.

2 – il mercato bisettimanale che si svolgeva nel piazzale antistante lo stadio Partenio, viene spostato a Campetto Santa Rita.

3 – lo stazionamento degli autobus che era a Campetto Santa Rita viene spostato nei pressi di Piazza Macello.

E’ un diesel? No, è il caos per tutti: per i gestori dei servizi di pubblico trasporto, per i commercianti-ambulanti ma sopratutto per la collettività, la cittadinanza, coloro che non riescono più a capire dove andare, cosa fare, come funziona.

Pure perchè c’è un difetto di comunicazione enorme, con le notizie che vengono fornite quando, come e a chi si vuole, creando disagio per i fruitori dei servizi, siano questi i trasporti pubblici che quelli commerciali.

In tutto questo c’è il terminal bus ancora in fase di ultimazione, dopo avere speso anni e soldi in abbondanza.

La soluzione di spostare il mercato bisettimanale dalla zona stadio a Campetto Santa Rita rappresenta una soluzione che comporterà ulteriore caos, per l’assenza di parcheggi da parte dei clienti, con lo spazio ridotto per gli ambulanti, l’assenza di servizi, le difficoltà di transito inevitabili lungo Via Circumvallazione solitamente congestionata in periodi normali, figurarsi con l’organizzazione di un mercato lungo quella strada!

Non si sa quando sarà operativa la brillante idea: magari qualcuno si ravvederà e proporrà qualcosa di diverso. Magari spostare il mercato che si svolgeva nel piazzale antistante lo stadio Partenio, a Piazza Macello dove c’erano gli autobus che sono stati trasferiti nel piazzale antistante lo stadio Partenio.

C’è da spostare una macchina….è un diesel!