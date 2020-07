Avellino, forte pioggia e allagamenti: città bloccata

Per fortuna c’è poca gente in città, in questo fine settimana.

La forte pioggia ha provocato forti disagi alla circolazione con diverse strade allagate.

Molto dipende dallo stato dei luoghi, con strade realizzate senza criterio ed errori progettuali che comportano grave pericolo per gli utenti.

Come nella zona tra Via Circumvallazione e il Centro Storico a cui si riferiscono le foto.

Anzichè spendere soldi per le strisce colorate, sarebbe meglio investire qualche migliaio di euro per evitare figuracce del genere.

Allagamenti come questi si potevano tollerare fino a 50 anni ma, sicuramente non adesso inuna città enjoy.