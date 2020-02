Avellino, ecco l’ordinanza anti-inquinamento: nessun blocco alle auto

Divieto totale di abbruciamenti fino al 29 febbraio ma niente blocco alla circolazione delle autovetture che potranno però essere controllate dai vigili urbani attraverso l’opacimetro, uno strumento per verificare gli scarichi dei veicoli.

Una ordinanza comunale molto tecnica, con diversi punti importanti che riguardano il contenimento delle emissioni nocive, ma con pochi elementi per definire competenze e violazioni.

Riportiamo integralmente l’ordinanza in modo da avere un quadro chiaro – se possibile – di una situazione che non cambierà le abitudini e i modi di fare in una città sempre più inquinata.