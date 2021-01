Avellino, bambino contagiato alla “Cocchia”: sanificazione e quarantena

Confermata ufficialmente l’anticipazione di Irpiniaoggi attraverso la disposizione firmata dalla dirigente scolastica della scuola media Enrico Cocchia di Avellino.

Disposta la sanificazione degli ambienti mentre per gli alunni della classe 1^ B dell’istituto scolastico avellinese sarà disposta la quarantena da parte dell’Asl che già in mattinata aveva allertato la direzione della scuola media.

Ancora un bambino, dunque, positivo al Covid-19, dopo il caso dei due fratellini erano infatti risultati positivi, che frequentano una prima media della Solimena e ìuna prima elementare presso il plesso di via Roma.

Il virus colpisce soggetti di ogni età, insomma.

E gli insegnanti?

non solo per i venti bambini della 1^ F della scuola media Cocchia: anche per gli insegnanti sarà disposta la quarantena.

Non è da escludere in coinvolgimento per alunni delle altre classi.

Diversi insegnanti che svolgono le loro lezioni nella 1^ F, infatti,si spostano poi in altre aule per svolgere le loro lezioni.

Non è escluso che possa essere decisa la sospensione delle lezioni nell’intero plesso di Via tuoro Cappuccini di Avellino.