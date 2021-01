Avellino, attraversamenti pedonali nella rotonda: rischio per auto e pedoni

Dovevano realizzare due utili “rotonde” per alleviare i disagi del traffico cittadino ed evitare rischi per i pedoni.

La zona è in pieno centro: Viale Italia e Via Roma.

Guardate le foto e vi accorgerete di come vengono ideati, progettati ed eseguiti i lavori pubblici ad Avellino.

Nei pressi della chiesa di San Ciro a Via Guido Dorso e quella di Via Roma ad Avellino, i cantieri per la realizzazione di rotonde stradali sono stati abbandonati. I lavori sono stati effettuati parzialmente, nel senso che non sono stati completati lasciando una situazione di grande pericolo.

Materiale di risulta, attrezzature, transenne: tutto abbandonato nei giardinetti e sui marciapiedi, creando non pochi problemi ai pedoni, costretti ad utilizzare la sede stradale per camminare oppure saltare le ampie pozzanghere create dai lavori non ancora completati.

L’ufficio tecnico del Comune di Avellino, notoriamente molto impegnato e con poche risorse umane a disposizione, sicuramente non è riuscito ad effettuare la necessaria opera di controllo.

I due cantieri situati in pieno centro cittadino rappresentano un pericolo per i pedoni e un rischio per gli automobilisti.

Peraltro gli attraversamenti pedonali di colore giallo sono stati collocati quasi all’interno della rotonda.

Ce ne sono di due tipi: strisce pedonali di colore bianco e quelle di colore giallo.

Le prime sono proprio all’interno della rotonda, le altre pure in situazione di pericolo.

Ma chi sono gli scienziati che effettuano tali opere dell’ingegno?

Magari non conosconon il codice della strada e allora potrebbero andare in loro soccorso i vigili urbani se non addirittura la Polizia Stradale che già s’è interessata delle strisce multicolori in Via Matteotti, intimando al Comune di Avellino di cancellarle.

Possibile che nessuno pensi a queste cose e devono essere i cittadini a fare rilevare errori così marchiani?