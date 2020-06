Avellino, assembramento per la movida: il sindaco trova pure chi gli paga la multa

Sulla vicenda della multa comminata al sindaco di Avellino, Gianluca Festa, di seguito la dichiarazione del Segretario Uil, Luigi Simeone che svela: “La pago io purchè torni a occuparsi di Avellino”

Lo stesso Simenone spiega il motivo della sua iniziativa: “Avellino ha bisogno di un sindaco che lavori 24 ore su 24 alla soluzione dei problemi della città, non è pensabile che impegni nemmeno in po’ del suo tempo per riflettere se pagare o no la multa rimediata sabato sera in Viale Italia.

Quattrocento euro la sanzione pecuniaria che diventano 280 grazie al 30% in meno previsto dalla legge in caso di pagamento entro 5 giorni.

Pur stigmatizzando l’episodio che la ha vista protagonista, Sindaco Festa, sono disposto a titolo personale a pagare la multa purché Lei torni a concentrarsi seriamente sul futuro della città di Avellino.

Sento parlare di dimissioni, di sconvolgimenti istituzionali, invece di Impegnare il tempo a trovare soluzioni concrete alla vivibilità quotidiana della città che versa in uno stato di abbandono sotto gli occhi di tutti.

Costruisca relazioni istituzionali e sindacali, metta Avellino al centro della strategia delle Aree Interne, con confronti continui, perchè chi vive ad Avellino possa godere di servizi elementari come trasporti, sanità, verde pubblico, igiene urbana, sicurezza“.