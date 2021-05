Avellino, apre il nuovo store di Prezioso Casa: dove e quando

Millecinquecento metri quadri di esposizione – disposti su due piani – per proporsi al pubblico con un progetto nuovo, ma che affonda le radici nella tradizione, ovvero: il cliente al centro di qualsiasi discorso.

Prezioso Casa 3.0 finalmente arriva anche ad Avellino con i suoi prodotti competitivi e di alta qualità. Presso la sede di via Nazionale Torrette (ex sede Partenauto) il personale del centro arredamenti numero uno in Europa, accoglieranno i clienti nella nuova struttura che verrà inaugurata nel weekend dal 7 al 9 maggio.

«Prezioso Casa continua a crescere» dichiara Gaetano Ambrosca, presidente del centro arredamenti numero uno in Europa. «Quella di Avellino non è che una tappa di un percorso cominciato due anni fa con l’inaugurazione dello showroom di Salerno e che non ha alcuna intenzione di arrestarsi».

Nel segno della continuità, quindi, il sodalizio di Castel Volturno si affaccia su una piazza molto prestigiosa come l’Irpinia. «I tempi erano maturi» dichiara lo store manager, Pasquale Delle Cave. «Nonostante il periodo di grande difficoltà, l’azienda ha guardato avanti e ha deciso di dare un chiaro segnale: stare vicino ai clienti in modo concreto. Da Salerno e Castel Volturno abbiamo imparato tanto. Adesso ci rimettiamo alla prova con Avellino».

Nel nuovo punto vendita – concepito come sempre con il desiderio di emozionare i clienti – tantissime novità delle linee Prezioso e alcuni brand che continuano a offrire il meglio della propria produzione.

Una realtà che si evolve, Prezioso Casa, restando sempre fedele a sé stessa. «Cambiano i linguaggi» dichiara Pino Valito, direttore marketing di Prezioso Casa «e gli approcci, ma il nostro modo di lavorare resta sempre identico: garantire al cliente un prodotto di qualità e un servizio che duri nel tempo. La nostra azienda si distingue anche e soprattutto per il capitale umano, il nostro vero plus. Per il resto, il processo di crescita del marchio passa anche attraverso il costante aggiornamento e il desiderio, mai appagato, di mettersi alla prova e crescere come singoli e come realtà».

Venendo all’’inaugurazione, l’evento avverrà in totale sicurezza e con una serie di promo interne per tutti quelli che, desiderosi di riappropriarsi della quotidianità, intendono rinnovare casa.

Ben otto le promozioni interne – per conoscere le quali sarà sufficiente confrontarsi con un arredatore – e il 40% di sconto sulle nuove collezioni.​

Come sempre l’invito a prenotare una consulenza così da garantirsi il supporto di un arredatore e a saltare la fila per godersi le novità di Avellino, visitando il sito www.preziosocasa.it per saperne di più. Il conto alla rovescia è scattato. La nuova sfida sta per cominciare.​