Autovelox lungo il raccordo Avellino-Salerno: ora ce ne sono quattro

Saranno attivi da domani, giovedi 16 gennaio, altri tre dispositivi di controllo della velocità lungo il raccordo autostradale Salerno-Avellino.

Oltre quello già presente, da tempo, nei pressi dell’uscita di Montoro Nord, in direzione Salerno, saranno in funzione altri autovelox.

Uno all’altezza dello svincolo Serino (km 24,400), sempre in direzione Salerno, gli altri due sulla carreggiata opposta – da Salerno verso Avellino – tra Montoro Nord e Solofra (km 17,800) e tra i comuni di Serino e Atripalda (km 27,400).

La velocità consentita lungo tale arteria a scorrimento veloce è di 80 kmh.

Le multe e le sanzioni per eccesso di velocità

Per eccesso di velocità le multe e le sanzioni accessorie isono previste dall’articolo 142 del Codice della Strada:

il superamento del limite di velocità fino a un massimo di 10 km/h prevede una multa che va da un minimo di 41 euro ad un massimo di 168 euro;

prevede una multa che va da un minimo di il superamento del limite di velocità compreso tra i 10 km/h e i 40 km/h prevede una multa che va da 168 euro a 674 euro e la decurtazione di 3 punti sulla patente;

prevede una multa che va e la decurtazione di sulla patente; il superamento del limite di velocità compreso tra i 40 km/h e i 60 km/h prevede una multa compresa tra i 527 euro e 2.108 euro e la decurtazione di 6 punti sulla patente. È inoltre prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo che va da uno a tre mesi (tra otto e diciotto mesi in caso di recidiva in un biennio);

prevede una multa compresa tra i e la decurtazione di sulla patente. È inoltre prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo che va da uno a tre mesi (tra otto e diciotto mesi in caso di recidiva in un biennio); il superamento di oltre 60 km/h del limite di velocità prevede una multa che va da 821 euro a 3.287 euro e la decurtazione di 10 punti sulla patente. È prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo che va da sei mesi a un anno; se l’infrazione per eccesso di velocità di oltre 60 km/h viene ripetuta due volte in un biennio è prevista la revoca della patente.

Le violazioni commesse tra le 22:00 e le 7:00 sono aumentate di 1/3 e alla terza violazione commessa in un anno che comporta la decurtazione di almeno 5 punti sulla patente è prevista la revisione della patente.

Multe e sanzioni per neopatentati

I neopatentati, ovvero coloro che hanno la patente da meno di tre anni, devono rispettare dei limiti di velocità differenti dagli altri automobilisti: non possono superare i 90 km/h nelle strade extraurbane principali e i 100 km/h in autostrada.

La sanzione minima per i neopatentati che non rispettano i limiti di velocità equivale ad una multa di 160 euro. Inoltre per i neopatentati è prevista una decurtazione dei punti sulla patente doppia, in base a quanto previsto dall’articolo 126 bis del Codice della Strada.

Ma non sono solo i neopatentati a subire sanzioni più aspre: per chi è alla guida di mezzi pesanti è previsto il raddoppio della sanzione.