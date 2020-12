Vento forte in Irpinia: paura a Torrette, Avellino e Solofra

La giornata di ieri è stata caratterizzata da forti raffiche di vento che hanno colpito l’intera provincia di Avellino. I Vigili del Fuoco hanno effettuato decine di interventi a causa di alberi pericolanti, tegole divelte e cadute di lamiere, comignoli e pali della telefonia.

Hanno operato nei comuni di Lacedonia, Montoro, Forino, Solofra, Altavilla, Montella, Monteforte, Luogosano, Lioni, Capriglia e Mercogliano dove il forte vento ha staccato i teloni delle insegne pubblicitarie dalla torre della rotonda di via Nicola Sant’Angelo.

Ad Avellino, in via Scotellaro, è stato messo in sicurezza un albero di grosso fusto, mentre in via Pennini è stato messo in sicurezza un palo della Telecom. In via Gaetano Oliviero sono volate delle tegole dal tetto di un palazzo del posto, ed anche in questo caso con l’ausilio dell’autoscala, i pompieri hanno messo in sicurezza la struttura.

Un altro albero è caduto a Montemiletto in contrada Bosco, mentre a Solofra in via Toppolo sono state rimosse delle tegole in procinto di cadere. A Luogosano in via Martino la squadra del distaccamento di Grottaminarda ha rimosso delle lamiere pericolanti. A Solofra è stato chiuso un tratto di via Abbate per la caduta di tegole da abitazioni vetuste, a Lioni in via Palatucci è stato rimosso un comignolo pericolante.