Tutti uniti per il piccolo Ascanio: la Clinica Montevergine dona 5mila euro

Epifania di solidarietà alla clinica Montevergine. Anche la struttura sanitaria di Mercogliano, si è mobilitata per il piccolo Ascanio, il “piccolo guerriero” di 4 anni, nato cardiopatico, e già sottoposto a quattro interventi chirurgici, due di questi a cuore aperto.

Al Boston Children’s Hospital (il miglior centro in U.S.A per la cardiochirurgia pediatrica) hanno confermato che saranno necessari altri due delicati interventi chirurgici per cercare di risolvere in maniera definitiva i problemi al cuore.

Quindi è scattata la solidarietà da parte della Clinica Montevergine, che ha destinato una donazione di 5mila euro per contribuire alle cure del piccolo Ascanio.

L’obiettivo della campagna di sensibilità a favore di Ascanio è arrivare, entro 4 mesi, a raccogliere 30mila euro.