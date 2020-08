SuperEnalotto, a Roccabascerana vinti quasi due milioni di euro

Un “5 Stella” da 1.952.527.50 euro è stato realizzato a Roccabascerana.

La dea bendata ha bussato alla porta del comune irpino, per una vincita che si aggira quasi sui due milioni di euro.

Come riporta l’agenzia Agimeg, la schedina vincente del SuperEnalotto è stata giocata al punto vendita Rendez Vous Caffé in Via Appia.