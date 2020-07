Si è rotta una condotta adduttrice: diversi comuni irpini senza acqua

A causa della rottura di una condotta adduttrice del diametro di 700mm in agro di Castelvetere sul Calore, l’erogazione idrica a servizio dei serbatoi di alcuni comuni è sospesa.

I lavori sono in corso, si potrebbero verificare disfunzioni all’erogazione idrica nella giornata di oggi l, in virtù della durata dell’intervento di riparazione in atto, la cui ultimazione è prevista nella tarda serata.

Stante la carenza di disponibilità idrica, il ripristino definitivo del servizio, per alcuni comuni con criticità strutturali di adduzione conclamata, avverrà nella giornata di domani.

Disagi si avranno in questi comuni:



AVELLINO (Cesine – s. Pennini) AVELLINO (casa circondariale) AVELLINO (villa Ester)

AVELLINO (centro Dyalisis) ATRIPALDA (fr. Cerzete) AIELLO DEL SABATO

S. STEFANO DEL SOLE CESINALI S. MICHELE DI SERINO (rurale)

FORINO CONTRADA MONTORO (Banzano)

MONTEMARANO (rurale) PAROLISE SAN POTITO ULTRA

SORBO SERPICO SALZA IRPINA CANDIDA

MANOCALZATI PRATA P. U. PRATOLA SERRA

MONTEFREDANE GROTTOLELLA CAPRIGLIA IRPINA

ALTAVILLA IRPINA MONTEFALCIONE MONTEMILETTO

TORRIONI CHIANCHE PETRURO IRPINO

S. PAOLINA TORRE LE NOCELLE ROCCABASCERANA

PIETRASTORNINA SANT’ANGELO A CUPOLO SAN LEUCIO DEL SANNIO

APOLLOSA ARPAISE CEPPALONI

MONTEFUSCO SAN MARTINO SANNITA SAN NICOLA MANFREDI

SAN MARCO AI MONTI CASTELVETERE S. C. (rurale) SAN MANGO SUL CALORE

LAPIO MERCOGLIANO MONTEFORTE

MUGNANO DEL CARDINALE QUADRELLE OSPEDALETTO D’ALPINOLO

SUMMONTE S. ANGELO A SCALA PANNARANO

S, GIORGIO DEL SANNIO (serb. Loc. Toppa)