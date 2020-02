Rottura condotta adduttrice: niente acqua in alcuni comuni irpini

Ancora disagi.

A causa della rottura di una condotta adduttrice dal diametro di 450 mm in agro di Ariano Irpino, è sospesa l’erogazione idrica in alcuni comuni irpini.

I lavori sono in corso e potrebbero verificarsi disfunzioni all’erogazione idrica nel pomeriggio e in serata, in base alla durata dell’intervento di riparazione.

Disagi ad Ariano Irpino (Ospedale e casa Circondariale), Montecalvo Irpino, Greci, Villanova del Battista e Savignano Irpino.