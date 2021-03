Restauro Dogana, Festa annuncia: “Lo affideremo a Fuksas” (ma l’archistar lo sa?)

Il restauro della Dogana di Avellino sarà affidato all’archistar Massimiliano Fuksas, 77 anni, architetto e designer italiano. Dirige lo Studio Fuksas con sedi a Roma, Parigi e Shenzhen.

Ad annunciarlo, il Sindaco di Avellino, Gianluca Festa in una diretta Facebook pubblicata nella tarda serata di ieri.

“Non volevo un semplice nome, voglio che la Dogana diventi un’opera d’arte. Quando dicevo che Avellino non sarebbe stata seconda a nessuno, in molti ridevano. Invece voglio che la Dogana diventi un motivo di rilancio culturale, turistico e commerciale. Fuksas? Ho scelto un artista che ha realizzato opere straordinarie in tutto il mondo, a Vienna, Roma, in Giappone, in Cina”.

Attendiamo la conferma da parte dell’archistar famosissimo, anche per comprendere il costo della parcella.