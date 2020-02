Pronto intervento veterinario, attivo il numero verde: problemi ad Avellino

E’ attivo da ieri il numero verde regionale 800-178.400, istituito presso la sede operativa del CRIUV dell’ASL Napoli 1 (Ospedale Veterinario “Frullone”), per ricevere tutte le richieste d’intervento su animali feriti e vaganti.

Nella giornata di ieri, però, sono stati evidenziati anche alcuni problemi con il servizio veterinario della Asl di Avellino. I volontari dell’A.P.S. SOS Natura sono intervenuti per dare assistenza a un gatto, ritrovato in via Cipriani ad Avellino, feritosi a causa dell’introduzione nel vano motore di un’automobile.

La centrale operativa regionale ha subito risposto con cortesia e disponibilità alla chiamata, tentando di mettersi in contatto con il servizio veterinario dell’ASL di Avellino. Purtroppo i tentativi effettuati da Napoli sono risultati vani e i volontari dell’associazione ambientalista sono stati costretti a rivolgersi ad un veterinario libero professionista per risolvere l’emergenza.