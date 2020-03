Potenziamento della terapia intensiva del Criscuoli, nuova sede per il 118

Per consentire un rapido svolgimento dei lavori programmati per la realizzazione degli ambienti per la terapia intensiva all’Ospedale Criscuoli, il Comune di Sant’Angelo dei Lombardi ha messo a disposizione una nuova sede per il servizio di Urgenza Emergenza Sanitaria – 118.

Nel corso della giornata di oggi sono state avviate le attività di trasferimento e da lunedì la nuova sede del servizio 118 sarà a Piazza Umberto I.

In questi giorni sarà comunque garantita la continuità del servizio.

“Da lunedì partiranno i lavori per l’implementazione dei nuovi posti di terapia intensiva all’Ospedale Criscuoli. Come Comune, stiamo facendo tutto il possibile perché ciò avvenga nel più breve tempo possibile, anche grazie all’attenzione e alla collaborazione dell’Asl di Avellino e della direzione sanitaria dell’Ospedale Criscuoli”, così Marco Marandino, sindaco di Sant’Angelo dei Lombardi