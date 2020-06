Pantera nelle campagne irpine: analizzate le impronte trovate sul Partenio, ecco l’esito

È una pantera il grosso animale che da giorni si aggira nelle campagne irpine? Più che possibile secondo gli esperti che hanno esaminato le impronte trovate sui monti del Partenio.

La relazione è stata consegnata ai Carabinieri Forestali dal docente universitario della Federico II di Napoli, Orlando Paciello e dal medico veterinario dell’Istituto Zooprofilattico di Portici, Nicola D’Alessio.

Non si esclude che quelle impronte possano appartenere a un grosso felino, quindi a una pantera.

In seguito alla relazione effettuata dagli esaminatori, si procederà a un confronto in Prefettura per stabilire i prossimi passi da seguire, a partire da battute di caccia sull’intero territorio.

Possibile, anche, come accaduto con il ritrovamento del pitone reale nelle campagne di Montefredane, che la pantera possa essere stata abbandonata da qualcuno.