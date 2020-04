Nevicata copiosa sull’Irpinia: paesaggi imbiancati e tanti imprevisti

La fitta e copiosa nevicata caduta sull’Irpinia ha lasciato in eredità paesaggi imbiancati, ma pure qualche imprevisto.

I Vigili del Fuoco di Avellino, dalle prime ore della giornata, hanno effettuato diversi interventi su tutto il territorio, provvedendo a mettere in sicurezza alcune aree, a causa di alberi e rami pericolanti, caduti anche sulla sede stradale.

È accaduto ad Altavilla Irpina e sulla SS 88 e in contrada Ponte Dei Santi.

Ad Avellino, invece, sono stati rimossi dei rami al Rione San Tommaso e in contrada Pignatelli.

Un altro intervento dei caschi rossi è stato richiesto per un albero caduto a San Potito Ultra, in contrada Tirone.

I Vigili del Fuoco fanno sapere che tranne che per questi interventi, al momento non si segnalano particolari criticità, neanche in alta Irpinia.