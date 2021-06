Moscati, potenziato il parco mezzi: acquistate due ambulanze

Sono state consegnate questa mattina due ambulanze acquistate dall’Azienda ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino per potenziare il proprio parco mezzi. Con i due nuovi veicoli, costati complessivamente quasi 179mila euro, si avranno a disposizione 7 ambulanze per i trasferimenti interni all’Azienda dei pazienti e per una migliore gestione delle emergenze.

I due automezzi sono entrambi di tipo A per soccorso avanzato: uno è già attrezzato per interventi che richiedono il rianimatore a bordo, l’altro è predisposto per consentire un’integrazione delle apparecchiature in caso di necessità.

Le due ambulanze sono dotate non solo di barella traumatica, ma anche di quella bariatrica e di tutti i presidi sanitari e gli elettromedicali di ultima generazione necessari a garantire un supporto vitale avanzato ai pazienti.

Già nella giornata di domani si procederà al collaudo degli automezzi per poter immediatamente procedere alla loro messa in strada.