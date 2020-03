Medicine, cibo e sangue per trasfusioni a domicilio: i Carabinieri al servizio dei bisognosi

In questo momento di emergenza è costante l’impegno del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, impegnato non solo nel controllo del territorio e a far rispettare le ordinanze ministeriali, ma anche a contribuire al rafforzamento della coesione sociale, con interventi di aiuto e soccorso.

A Cervinara, i militari della locale stazione hanno proceduto alla consegna di farmaci e materiale sanitario prelevato dall’Asl e destinati ad un anziano del posto sofferente di gravi patologie e con difficoltà di deambulazione.

I Carabinieri della Stazione di Castel Baronia, invece, hanno invece proceduto all’urgente consegna di una sacca di sangue prelevata dall’ospedale di Ariano Irpino, necessaria per una trasfusione a domicilio.

E sempre nella Baronia, i Carabinieri della Stazione di Zungoli hanno recapitato delle vivande offerte da benefattori a persone bisognose, impossibilitate ad uscire di casa.