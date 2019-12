Maltempo in Irpinia, Biancardi: “Stanzieremo fondi per rimediare ai danni”

“Siamo vicini alle popolazioni colpite dal maltempo. Come Amministrazione Provinciale ci siamo messi subito all’opera, intervenendo con tempestività, per liberare le strade di nostra competenza da fango e detriti. In alcuni casi siamo stati costretti a chiudere le arterie, a causa di frane e smottamenti”.

E’ quanto sottolineato dal presidente della Provincia, Domenico Biancardi, che ha voluto ringraziare operatori, tecnici e funzionari dell’Ente “per l’impegno e il lavoro che stanno portando avanti da ore per fare fronte alle varie emergenze. Un lavoro straordinario e da elogiare”.

“Stanzieremo subito dei fondi – aggiunge il presidente Biancardi – per ripristinare le strade provinciali danneggiate. Allo stesso tempo, chiediamo a Regione e Governo di liberare risorse e avviare un grande piano di messa in sicurezza dal punto di vista idrogeologico del territorio irpino. Come Provincia sosterremmo le richieste di riconoscimento dello stato di calamità naturale di novembre e di questi giorni da parte dei Comuni”.

Numerosi e ingenti i danni subiti: “Soprattutto a San Martino Valle Caudina. Devo ringraziare, comunque, il governatore Vincenzo De Luca che si è recato in Valle Caudina per avere contezza da vicino della situazione. A lui il nostro appello a fare in fretta. Un plauso alla preziosa opera della Protezione civile, del Genio Civile, dei Vigili del fuoco e delle forze dell’ordine”.