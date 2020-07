L’Italia piange la scomparsa di Ennio Morricone: il maestro aveva 91 anni

L’Italia intera piange la morte del maestro Ennio Morricone, scomparso a 91 anni in seguito a complicazioni dovute a una caduta. Qualche giorno fa si era rotto un femore ed era stato ricoverato in una clinica romana.

Nel corso della sua carriera di compositore, Morricone ha scritto e diretto decine di colonne sonore indimenticabili.

Dai western di Sergio Leone ai film di Giuseppe Tornatore, fino all’incontro con Quentin Tarantino: per la partitura del film The Hateful Eight ha vinto il premio Oscar nel 2016, nove anni dopo quello assegnatogli alla carriera.

Tantissime le melodie passate alla storia: da C’era una volta in America a Nuovo Cinema Paradiso, passando per Mission e Gli Intoccabili.

Nel corso della carriera è stato candidato sei volte agli Oscar, ha vinto anche tre Grammy Awards, quattro Golden Globes, sei BAFTA, dieci David di Donatello, undici Nastri d’argento, due European Film Awards, un Leone d’Oro alla carriera e un Polar Music Prize. Ha venduto inoltre più di 70 milioni di dischi.