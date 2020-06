L’INPS riattiva il servizio di informazione per i cittadini (in presenza): ecco come prenotarsi

A partire da domani, primo luglio, l’INPS riattiverà, anche in presenza, il servizio di informazione di primo livello per i cittadini, con possibilità per questi ultimi di scegliere la modalità di erogazione ( in presenza o telefonica).

Per potere accedere agli sportelli informativi di sede, ciascun utente dovrà prenotarsi, scegliendo il giorno e l’orario di accesso e indicare obbligatoriamente il motivo del contatto.

La prenotazione potrà essere effettuata dal lunedì al venerdì per le fasce orarie di apertura al pubblico (8:30-12:30)

Per prenotarsi è possibile utilizzare:

– App INPS Mobile, disponibile per sistemi Android e iOS;

– Portale internet dell’Istituto (www.inps.it)

– Contact Center (803164 da rete fissa, 06164164 da rete mobile);

– Sportello telefonico provinciale 0825799200, con orario 8.30/13.30.

L’informazione di primo livello, pertanto, verrà garantita con le seguenti modalità: