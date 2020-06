La Guardia di Finanza festeggia il 246esimo anniversario della fondazione del Corpo

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino, con una sobria cerimonia a carattere esclusivamente interno, ha celebrato il 246esimo anniversario della fondazione del Corpo.

Ha presenziato il Prefetto di Avellino, la dott.ssa Paola Spena.



Dopo la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e dell’ordine del giorno speciale del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Giuseppe Zafarana, il Comandante Provinciale, Col. Gennaro Ottaiano, alla presenza di una rappresentanza composta da Ufficiali e personale in servizio nonché dei

militari in congedo della locale Sezione A.N.F.I., ha tenuto un breve discorso,

sottolineando il ruolo fondamentale del Corpo nel contrasto alle varie forme di illegalità economica che minano il regolare svolgimento della vita economica del Paese ed in particolare della provincia.

Ha ringraziato le Fiamme Gialle irpine per il diuturno e costante impegno in servizio in una realtà, al pari di altre province della Campania, non scevra da insidie e problematiche operative.