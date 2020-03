Grottaminarda più verde e ossigenata: 132 piante in arrivo

Venti lecci, 50 aceri americani, 50 aceri montani, 2 liquidambar, 5 tuje fastigiate, 5 hibiscus. In tutto 132 piante tra alberi ed arbusti arriveranno a giorni a Grottaminarda e saranno piantumate in diversi luoghi per rendere la cittadina sempre più verde e più ossigenata.



La Regione Campania ha risposto positivamente alla richiesta inoltrata nei mesi scorsi dall’Amministrazione comunale guidata da Angelo Cobino e più precisamente dalla Consigliera delegata Marisa Graziano, che ha sin da subito cercato di portare avanti politiche in difesa dell’ambiente e di promozione del verde pubblico.