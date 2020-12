Grande Fratello Vip, quanta ignoranza: “Avellino? E’ in Valle d’Aosta”

Il Grande Fratello Vip è una delle trasmissioni di punta delle reti Mediaset. Grazie agli ottimi ascolti, l’edizione 2020 condotta da Alfonso Signorini, iniziata a settembre, si trascinerà fino al prossimo febbraio.

L’audience ha premiato la trasmissione che, in quanto a cultura ha ancora molto da imparare. In una conversazione tra due occupanti della casa più spiata d’Italia, l’ignoranza ha dilagato sovrana.

Andrea Zelletta, uno dei tanti tronisti di Uomini e Donne lanciati da Maria de Filippi, ha chiesto a Giulia Salemi, influencer e soubrette nota al pubblico per una love story consumata in una delle precedenti edizioni del programma, in quale regione si trovasse Avellino.

Candidamente la Salemi ha risposto “Valle d’Aosta? Toscana?”, tra l’ilarità generale, salvo poi, aiutata dal coinquilino, arrivare alla soluzione corretta: “Ah, è in Campania”.

Ovviamente la scena ha fatto il giro dei social, imbarazzando – ma neppure troppo – i telespettatori del programma. Qualcuno di questi non ha esitato a sorridere di fronte alla gaffe della Salemi. E chi se ne frega se Avellino, in pochi minuti, si sia trasferita in Valle d’Aosta. C’est la vie.