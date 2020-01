Global Game Jam: a Solofra l’evento mondiale dedicato ai videogiochi

La “Global Game Jam” è sbarcata a Solofra.

Quarantotto ore di sfide attendono centinaia di ragazzi nel più grande evento del mondo dedicato ai videogiochi. Due giorni per sviluppare un gioco in simultanea mondiale. Una non stop per la “game jam” che ha fatto arrivare a Solofra ragazzi da tutto il Sud Italia; giovani esperti in grafica, programmazione, musicisti e scrittori.

Ad ospitarli lo IUDAV-VHEI, l’Istituto Universitario Digitale di Animazione e Videogiochi, campus del Valletta Higher Education Institute, sito presso il Centro ASI.

L’evento ha aperto le porte oggi, 31 gennaio; la deadline è prevista per il 2 febbraio alle 17. Nella precedente edizione, sempre organizzata per il Sud Italia dall’Istituto Universitario Digitale di Animazione e Videogiochi, i partecipanti a Pozzuoli furono oltre trecento. A Solofra si spera nel bis garantendo così visibilità anche alla stessa città conciaria.